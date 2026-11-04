Игрока сборной России назвали лучшим в матче Лиги чемпионов

Российский сайт "Футбол на Куличках" назвал лучшего игрока матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между турецким "Галатасараем" и немецким "Штутгартом" (2:0), передают Vesti.kz.

Им стал российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков, отличившийся на 12-й и15-й минутах соответственно. Его дубль в Стамбуле позволил хозяевам одержать вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Лёха, Лёха, как же сейчас без тебя плохо в РПЛ. И особенно "Локомотиву". Просто великолепно адаптировался в "Галатасарае" Батраков. Не зря является главным бомбардиром турецкого клуба в Лиге чемпионов. Кто-то говорил, мол, случайность. Сегодня он окончательно утёр всем скептикам нос. Дубль в ворота "Штутгарта" - это вам не хухры-мухры. А сколько на нём фолили, как били… ужас просто. Но россиянин держался молодцом, продолжая показывать высочайший класс игры в футбол", - пишет ФНК.

Лучший игрок матча - Алексей Батраков



После этой игры "Штутгарт" с семью очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Галатасарай" с шестью очками располагается на 18-й строчке.

Следующую игру в Лиге чемпионов "Галатасарай" проведёт дома с английской "Астон Виллой" (24 ноября), а "Штутгарт" встретится на выезде с итальянским "Интером" (25 ноября).