Лига чемпионов
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Игрока сборной России назвали лучшим в матче Лиги чемпионов

Фото: Depositphotos/CAHKT©

Российский сайт "Футбол на Куличках" назвал лучшего игрока матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между турецким "Галатасараем" и немецким "Штутгартом" (2:0), передают Vesti.kz.

Им стал российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков, отличившийся на 12-й и15-й минутах соответственно. Его дубль в Стамбуле позволил хозяевам одержать вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Лучший игрок матча - Алексей Батраков

"Лёха, Лёха, как же сейчас без тебя плохо в РПЛ. И особенно "Локомотиву". Просто великолепно адаптировался в "Галатасарае" Батраков. Не зря является главным бомбардиром турецкого клуба в Лиге чемпионов. Кто-то говорил, мол, случайность. Сегодня он окончательно утёр всем скептикам нос. Дубль в ворота "Штутгарта" - это вам не хухры-мухры. А сколько на нём фолили, как били… ужас просто. Но россиянин держался молодцом, продолжая показывать высочайший класс игры в футбол", - пишет ФНК.


После этой игры "Штутгарт" с семью очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Галатасарай" с шестью очками располагается на 18-й строчке.

Следующую игру в Лиге чемпионов "Галатасарай" проведёт дома с английской "Астон Виллой" (24 ноября), а "Штутгарт" встретится на выезде с итальянским "Интером" (25 ноября).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
3 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
4 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
5 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
6 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
7 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
8 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
9 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
10 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
11 Комо 3 2 0 1 10-5 6
12 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
13 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
14 Интер 4 2 0 2 8-6 6
15 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
16 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Рома 4 1 1 2 10-8 4
20 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
21 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
22 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
23 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
24 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
27 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
28 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
29 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
30 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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