Россиянин забил два гола за три минуты и решил исход матча Лиги чемпионов

Турецкий "Галатасарай" обыграл немецкий "Штутгарт" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяева. Оба гола в первом тайме забил российский полузащитник Алексей Батраков (12-я и 15-я минуты).

После этой неудачи "Штутгарт" с семью очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Галатасарай" с шестью очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре Лиги чемпионов "Галатасарай" примет дома английскую "Астон Виллу" (24 ноября), а "Штутгарт" сыграет на выезде с итальянским "Интером" (25 ноября).

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