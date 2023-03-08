Игрок "Бенфики" повторил клубный рекорд Эйсебио в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 13:58
©ФК "Бенфика"

Полузащитник "Бенфики" Жоау Мариу повторил клубный рекорд легендарного футболиста Эйсебио в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в ответном матче 1/8 финала против "Брюгге". В той игре Мариу отметился голом.

Таким образом, португалец забил в пятом матче подряд в Лиге чемпионов. Он поразил ворота ПСЖ, "Ювентуса", "Маккаби" и "Брюгге" в обоих матчах.

Последним игроком "Бенфики", которому это удавалось, был легендарный футболист Эйсебио. Он забил в пяти играх еврокубка подряд в 1963–1964 годах.

Мариу является воспитанником "Спортинга", за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрел миланский "Интер". В составе "нерадзурри" Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в "Вест Хэм Юнайтед" и московский "Локомотив". Сейчас португалец выступает в составе "Бенфики", в которую перешел в 2021 году из итальянской команды.

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Метки:
Лига чемпионов Рекорд

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