Лига чемпионов
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Хусанов превзошёл партнёров по "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

Абдукодир Хусанов. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за матч с "Лейпцигом" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 3:2 в пользу английского клуба.

Хусанов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, получив 7,0 от статистического сайта Sofascore. Это самая высокая оценка среди защитников "Манчестер Сити", вышедших на поле с первых минут. Самый же высокий балл в составе "горожан" заработал полузащитник Эллиот Андерсон, а самый низкий - вратарь Джанлуиджи Доннарумма - 5,9.

Для 22-летнего Хусанова это 13-я игра за клуб во всех турнирах нынешнего сезона.

"Манчестер Сити" с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Лейпциг" располагается на 29-й строчке с тремя баллами.

В следующем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" примет "Наполи", а "Лейпциг" сыграет дома с "Лансом". Оба матча пройдут 24 ноября.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Реал М 4 4 0 0 13-7 12
3 Арсенал 4 3 1 0 8-3 10
4 Комо 4 3 0 1 19-6 9
5 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
6 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
7 Манчестер Сити 4 3 0 1 12-7 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 14-10 9
9 Брюгге 4 3 0 1 11-7 9
10 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
11 Бетис 4 3 0 1 8-6 9
12 Боруссия-09 Д 4 3 0 1 7-5 9
13 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
14 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
15 Интер 4 2 0 2 8-6 6
16 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Фенербахче 4 1 2 1 6-11 5
20 Рома 4 1 1 2 10-8 4
21 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
22 Викинг 4 1 1 2 9-10 4
23 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
24 ПСВ Эйндховен 4 1 1 2 3-4 4
25 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
26 Наполи 4 1 0 3 6-11 3
27 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
28 АЕК Аф 4 1 0 3 5-11 3
29 РБ Лейпциг 4 1 0 3 5-11 3
30 Сабах 4 1 0 3 4-10 3
31 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
32 Ланс 4 1 0 3 4-16 3
33 Славия П 4 0 1 3 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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