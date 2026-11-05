Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за матч с "Лейпцигом" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 3:2 в пользу английского клуба.

Хусанов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, получив 7,0 от статистического сайта Sofascore. Это самая высокая оценка среди защитников "Манчестер Сити", вышедших на поле с первых минут. Самый же высокий балл в составе "горожан" заработал полузащитник Эллиот Андерсон, а самый низкий - вратарь Джанлуиджи Доннарумма - 5,9.

Для 22-летнего Хусанова это 13-я игра за клуб во всех турнирах нынешнего сезона.

"Манчестер Сити" с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Лейпциг" располагается на 29-й строчке с тремя баллами.

В следующем туре Лиги чемпионов "Манчестер Сити" примет "Наполи", а "Лейпциг" сыграет дома с "Лансом". Оба матча пройдут 24 ноября.