В Хорватии вынесли вердикт "Астане" после разгрома в Лиге чемпионов

Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Драко Рузич в беседе с корреспондентом Vesti.kz удивился безоговорочной победе "Динамо Загреба" над "Астаной" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Он назвал единственную интригу, оставшуюся в противостоянии соперников.

Игра состоялась 25 июля в столице Хорватии и завершилась победой "Динамо" со счетом 4:0. При этом 2 августа состоится ответная встреча на поле казахстанского клуба.

"Исход матча был ясен с первых минут, когда "Динамо" захватило инициативу. Защита казахстанской команды выдерживала натиск до определенного момента, но голы хозяев были вопросом времени. Однако четыре пропущенных гола - это удивительный результат. При этом "Динамо" могло забить еще пару мячей точно. Думаю, что в Астане будет лишь единственная интрига - сможет ли казахстанский клуб распечатать ворота "Динамо". С такой невыразительной игрой, шансов даже в Лиге конференций будет немного", - отметил Рузич.

После матча наставник "Динамо" Игор Бишчан призвал воздержаться от недооценки соперника в Астане, а его оппонент Григорий Бабаян оценил шансы на камбэк.

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