Тренер "Динамо Загреб" разобрал разгромную победу над "Астаной" в Лиге чемпионов

Главный тренер загребского "Динамо" Игор Бишчан прокомментировал победу своей команды над "Астаной" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он отметил, что его подопечные были уверены, что смогут прорвать оборону соперника.

"Мы были хороши с самого начала. Мы знали, что прорвем их защитный блок. Мы не сдавались и не давали им покоя. Мы становились все опаснее, а после первого гола стали еще живее и качественнее. У нас было много шансов сыграть еще эффективнее, но не стоит быть слишком требовательным.

АЕК? Не буду комментировать, я жду, когда мы пройдем дальше. Я ничего не делаю заранее. Нужно быть предельно осторожным. Мы не поедем в Астану с мыслью о том, что все кончено.

Надо было забивать еще один гол, потому что мы их растрясли, плотного блока уже не было", - цитирует Бишчана Sportske novosti.

Напомним, "Астана" в Загребе (Хорватия) пропустила от "Динамо" четыре безответных гола. Ответный матч в столице Казахстана пройдет 2 августа.

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