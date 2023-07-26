Разгромом закончился матч "Астаны" в Лиге чемпионов

Столичная "Астана" сыграла в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником "Астаны" было загребское "Динамо". Встреча в столице Хорватии завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Уже в первом тайме чемпионы Хорватии забили три мяча. Бруно Петкович на 36-й минуте огорчил соотечественника Йосипа Чондрича. На 41-й минуте Лука Иванушец отправил второй мяч в ворота "Астаны".

Спустя две минуты Иванушец оформил дубль. А во втором тайме на 56-й минуте Иванушец записал на свой счет хет-трик.

Ответная игра пройдет в Астане 2 августа.

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