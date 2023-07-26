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Бабаян оценил шансы "Астаны" на камбэк после разгрома в Лиге чемпионов

Бабаян оценил шансы "Астаны" на камбэк после разгрома в Лиге чемпионов
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян, комментируя разгромное поражение от загребского "Динамо" в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, отметил, что его подопечные после первого пропущенного гола потеряли концентрацию. Он выразил надежду на успех в ответной игре.

"Мы знали, что "Динамо" сильная и сбалансированная команда. Мы многое позволили сопернику, после первого гола потеряли концентрацию. Мы пытались улучшить игру, но "Динамо" оказалось сильнее. Мы должны справиться,найти силы и внести определенные изменения. Надеемся на успех, хотя бы на то, чтобы во второй встрече оставить лучшее впечатление.

Мы постараемся поднять настрой игроков, у нас будет поддержка болельщиков, и я ожидаю хорошей игры. В футболе никогда нельзя предсказывать.

За пять минут было забито три гола, это повлияло на игроков, их энергию и концентрацию", - цитирует Бабаяна Sportske novosti.

Напомним, "Астана" в Загребе (Хорватия) пропустила от "Динамо" четыре безответных гола. Ответный матч в столице Казахстана пройдет 2 августа. Ранее Бабаян заявил, что задача команды - выйти в групповой этап еврокубков. 

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Метки:
Лига чемпионов Астана ФК Бабаян Григорий

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