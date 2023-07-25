Бабаян - о неожиданном заявлении Томасова и выходе "Астаны" в группу Лиги чемпионов

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян поделился ожиданиями от первого матча с загребским "Динамо" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, сообщает Meta-ratings.kz. Он отметил на пресс-конференции, что перед командой стоит задача выхода в группу еврокубков.

- Какое состояние у защитника Вараздата Арояна, который получил травму в матче с "Атырау"?

- Да, действительно он получил травму. Сегодня он сделал МРТ. Сейчас мы ждем результаты. Травма несерьезная и скорее всего через пять-семь дней он вернется в общую группу.

- Марин Томасов заявил о том, что у команды нет задачи выходить в группу Лиги чемпионов. Насколько правильно делать такие заявления перед ответственным матчем против "Динамо"?

- Я думаю, тут проблема в переводе. Изначально, вопрос был не такой. Вопрос был о задачах. А задача - попасть в одну из групп, будь то Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций. Сейчас мы играем в Лиге чемпионов, поэтому мы должны стремиться попасть в групповой этап. Эту задачу никто не отменял.

– Как оцениваете состояние команды после матчей с "Динамо" Тбилиси и "Атырау". Все ли готовы к завтрашней игре?

- Были определенные проблемы в плане перелета в Хорватию. Сюда мы добирались десять часов вместо пяти-шести, из-за технической остановки. Поэтому, вчерашний день мы посвятили восстановлению. Сегодня у нас есть еще одна тренировка. Надеемся, у всех игроков будет хорошее состояние к завтрашнему матчу.

- К сожалению, не удалось договориться о переносе матче с "Атырау". Более того, был неудовлетворяющий результат и судейство, которое оставило вопросы от тренерского штаба и игроков. Насколько это повлиять на настрой команды перед завтрашним матчем?

- Да, мы выходили на контакт с "Атырау". Мы хотели перенести эту игру, чтобы лучше подготовиться к завтрашнему матчу. К сожалению, перенести матч не получилось. Получилась лишняя нагрузка и не самый лучший результат. Конечно, играли футболисты, которые не выходили на поле в Тбилиси. Мы живем сегодняшним днем, поэтому мы сфокусированы на игре с загребским "Динамо".

- Какой у вас план? У "Астаны" уже была встреча с "Динамо" в 2018 году, однако после этого много чего изменилось.

- Мы хорошо знакомы с силой соперника. Мы знаем, что команда является регулярным участником групповых этапов еврокубков. Костяк команды сохранился. Это очень серьезный соперник. В нашей паре "Динамо Загреб" - фаворит. Мы постараемся сыграть завтра достойно и добиться хорошего результата. Сравнивать нынешний состав с командой образца 2018 года сейчас бессмысленно. В то время, мы регулярно играли в групповых этапах еврокубков. Из того состава осталось только два футболиста. Нынешним футболистам только предстоитьпройти через эти этапы.

- Какое у вас будет настроение в случае прохода в следующую стадию?

- Конечно, это будет праздником для всей страны. Мы стремимся к этому результату. "Динамо" - серьезный соперник, однако все будет решаться на поле.

Первый команды проведут сегодня, в ночь с 25 на 26 июля, в Загребе, а ответный - 2 августа в Астане.

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