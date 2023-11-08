Холанд превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 17:59
©instagram.com/mancity/

Английский "Манчестер Сити" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал впечатляющую победу со счетом 3:0 над швейцарским "Янг Бойзом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Eurofootball.

В этой встрече два гола были забиты форвардом Эрлингом Холандом.

Таким образом, норвежский бомбардир достиг 39 голов в Лиге чемпионов до своего 24-летия. Этот показатель позволил Холанду опередить аргентинца Лионеля Месси, который на данный момент имеет 37 голов. Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уступает Холанду всего один гол.

Напомним, что недавно состоялась церемония вручения "Золотого мяча", и восьмой раз эту награду получил Месси, в то время как Холанд занял второе место в голосовании.

Метки:
Лига чемпионов Месси Лионель Холанд Эрлинг Манчестер Сити

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:59
Лига чемпионов
Холанд превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов
Сегодня , 16:45
Лига чемпионов
Мбаппе раскритиковал фанатов "Милана", бросавших купюры Доннарумме
Сегодня , 14:40
Лига чемпионов
Холанд только второй: кто возглавил гонку бомбардиров ЛЧ
Сегодня , 08:20
Лига чемпионов
Мбаппе назвал главную задачу ПСЖ после поражения от "Милана" в ЛЧ
Сегодня , 08:03
Лига чемпионов
Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:47
Лига чемпионов
Стали известны первые участники плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня , 07:30
Лига чемпионов
Победа со счетом 6:0 зафиксирована в матче "Атлетико" в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:11
Лига чемпионов
Волевой победой закончился матч "Милана" и ПСЖ в Лиге чемпионов
Сегодня , 01:58
Лига чемпионов
Сенсацией завершился матч "Барселоны" в Лиге чемпионов
Вчера , 20:00
Лига чемпионов
Анчелотти назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»