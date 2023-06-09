Хави резко высказался об участии "Барселоны" в Лиге Европы

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Сегодня 15:06
©twitter.com/FCBarcelona

Главный тренер "Барселоны" Хави выразил мнение, что "сине-гранатовые" не должны участвовать в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в Лиге Европы.

Извините, но "Барселона" не создана для Лиги Европы. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов.

Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней", - сказал главный тренер "Барселоны" в интервью Movistar+.

В предыдущем сезоне "Барселона" была выбита из Лиги Европы в первом раунде плей-офф "Манчестер Юнайтед" (2:2, 1:2).

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Метки:
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