Главный тренер "Барселоны" Хави выразил мнение, что "сине-гранатовые" не должны участвовать в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Я уже сказал игрокам, что мы больше не должны играть в Лиге Европы.
Извините, но "Барселона" не создана для Лиги Европы. Она не мотивирует ни игроков, ни фанатов.
Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней", - сказал главный тренер "Барселоны" в интервью Movistar+.
В предыдущем сезоне "Барселона" была выбита из Лиги Европы в первом раунде плей-офф "Манчестер Юнайтед" (2:2, 1:2).
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