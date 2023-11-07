Хави назвал идеальный сценарий для "Барселоны" в Лиге чемпионов

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Сегодня 12:44
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Мы должны вернуться на свой лучший уровень. Мы очень критично относимся к себе и хотим навязать свою игру нашим соперникам, начиная с завтрашнего дня. У нас есть соперники, и мы должны найти способ обыграть их. Это не всегда будет происходить. Это сложный процесс. Мы должны быть скромными и терпеливыми. "Играть лучше, чем побеждать?" И то и другое вместе - идеальный сценарий, но мы знаем, что такое случается не в каждой игре. Мы хотим играть в красивый футбол и побеждать. Это идеальный сценарий", - приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, в 3-м туре "Барселона" обыграла "Шахтер" со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 7 ноября в Донецке.

После трех туров "Барселоны" с 9 очками возглавляет группу H, далее идут "Порту" (6), "Шахтер" (3) и "Антверпен" (0).

Метки:
Барселона Лига чемпионов Шахтер Донецк
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