Гвардиола замахнулся на Лигу чемпионов после победы в Кубке Англии

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Сегодня 14:55
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Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил удовлетворение от победы "горожан" в Кубке Англии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном матче турнира "Манчестер Сити" одержал победу над МЮ со счетом 2:1.

"Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, нам еще предстоит выиграть Лигу чемпионов. Но мы хорошо сыграли - для нашего города и болельщиков. Не ожидали, что соперник будет защищаться так плотно. Но во втором тайме появилось больше пространства.

Завтра и послезавтра футболисты отдохнут. Затем у нас будет три-четыре тренировки для подготовки к "Интеру". Мы отправимся в путь в четверг утром после тренировки.

Сегодняшняя победа важна для нас. Кубок Англии – это очень приятно. Я болельщик "Барселоны", но буду любить "Ман Сити" до конца своих дней. Сегодня мы сделали болельщикам хороший подарок, чтобы они насладились игрой против наших соседей", - цитирует тренера "Манчестер Сити" BBC.

Кроме того, "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с итальянским "Интером". Матч в Стамбуле пройдет в ночь на 11 июня.

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Метки:
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Интер Лига чемпионов

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