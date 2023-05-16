Гвардиола высказался о целях в Лиге чемпионов

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В преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом", главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Когда я приехал сюда, мне не говорили, что нужно выиграть Лигу чемпионов. Мне сказали: "Постарайся сделать все от себя зависящее". Мы выиграли все трофеи, кроме этого. Проиграв "Реалу", "Челси", мы, конечно, хотим победить.

Мы этого хотим, и люди говорят, что мы близки, но я думаю, что ещё нет. В то же время каждый матч с "Реалом" или "Челси" - это воплощение мечты для нас. Никто не даст гарантий, что в будущем мы снова окажемся здесь", - приводит слова Гвардиолы издание Manchester Evening News.

В среду, 17 мая, на стадионе "Этихад" состоится ответная игра "Манчестер Сити" против "Реала". В первом матче соперники сыграли вничью - 1:1.

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Метки:
Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Гвардиола Хосеп

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