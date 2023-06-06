Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, рассказал о настроении команды в преддверии финала Лиги чемпионов против миланского "Интера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальный матч между английским и итальянским клубом пройдет в ночь на 11 июня в Стамбуле.

"Я спокоен и благодарен за то, что сделали игроки и за то, что делаем мы. Но финалы - это совсем другое. Мы постараемся сделать все возможное для победы, поскольку мы знаем, что финал зависит от того, как вы себя ведете. Все решат конкретные минут 90.

Речь идет о том, что вы должны сделать за 90 минут, чтобы стать лучше соперника. Без учета того, что вы сделали на групповом этапе, в четвертьфинале, в прошлом сезоне, в АПЛ или Кубке Англии. Мы должны точно знать, что делать, чтобы победить этого соперника с точки зрения системы, которую он использует, и того, что он делает с мячом и без него.

Это финал против топ‑команды. Конечно, мы уверены в своих силах, но я не могу отрицать трудности и качество соперника.

Я не знаю, хочет ли "Манчестер Юнайтед", чтобы мы выиграли финал Лиги чемпионов… Я не могу говорить за других. Но мы хотим представлять эту страну и делаем это хорошо. Наши болельщики, когда они едут в Стамбул, представляют наш клуб и Соединенное Королевство", - приводит слова тренера BBC.