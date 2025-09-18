Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед встречей с "Наполи" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов рассказал, почему узбекский защитник Абдукодир Хусанов пока не закрепился в основном составе команды, сообщают Vesti.kz.

По словам тренера, несмотря на яркое выступление 21-летнего футболиста в дерби против "Манчестер Юнайтед" (3:0) в четвертом туре АПЛ, где он провёл на поле все 90 минут.

"Нам приходится играть каждые три дня: ни один человек не способен на такие нагрузки на фланге. Я знаю его физические возможности, он очень быстр и отлично закрывает правый фланг. Он не часто теряет мяч, но иногда его энергичность заставляет его принимать неверные решения", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" в начале года. Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года, а сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 40 миллионов евро.