Лига чемпионов
Сегодня 12:43

Гвардиола неожиданно высказался о будущем Хусанова в "Ман Сити"

©x.com/ManCity

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед встречей с "Наполи" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов рассказал, почему узбекский защитник Абдукодир Хусанов пока не закрепился в основном составе команды, сообщают Vesti.kz.

По словам тренера, несмотря на яркое выступление 21-летнего футболиста в дерби против "Манчестер Юнайтед" (3:0) в четвертом туре АПЛ, где он провёл на поле все 90 минут.

"Нам приходится играть каждые три дня: ни один человек не способен на такие нагрузки на фланге. Я знаю его физические возможности, он очень быстр и отлично закрывает правый фланг. Он не часто теряет мяч, но иногда его энергичность заставляет его принимать неверные решения", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" в начале года. Контракт рассчитан до 30 июня 2029 года, а сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 40 миллионов евро.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
3 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
8 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
9 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
10 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
12 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
13 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
14 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
15 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
16 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
17 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
18 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
19 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
20 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
21 Челси 1 0 0 1 1-3 0
22 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
23 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
24 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
25 Кайрат 0 0 0 0 0 0
26 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
27 Барселона 0 0 0 0 0 0
28 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
29 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
30 Брюгге 0 0 0 0 0 0
31 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
32 Байер 0 0 0 0 0 0
33 Копенгаген 0 0 0 0 0 0
34 Наполи 0 0 0 0 0 0
35 Монако ФК 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →