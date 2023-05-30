Гвардиола назвал для "Манчестер Сити" цену поражения в финале Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 16:46
©twitter.com/GuardiolaTweets

"Манчестер Сити" в случае поражения в финале Лиги чемпионов подвергнут недооценке, считает главный тренер клуба Хосеп Гвардиола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ночь на 11 июня англичане сыграют в финале Лиги чемпионов против итальянского "Интера".

"Нет ни одного человека, который скажет: "Даже если вы не выиграли Лиги чемпионов, пять побед в АПЛ – это уже успех". Нет-нет-нет. В таком случае наши достижения будут неполными, это назовут провалом.

Окей, это нужно принимать. Вперед. Если мы выиграем Лигу чемпионов, все споры закончатся", – цитирует наставника "Манчестер Сити" Football Daily.

Напомним, "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. В Кубке страны команда Гвардиолы 3 июня сыграет с "Манчестер Юнайтед".

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Метки:
Манчестер Сити Интер Лига чемпионов Гвардиола Хосеп

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:46
Лига чемпионов
Гвардиола назвал для "Манчестер Сити" цену поражения в финале Лиги чемпионов
Сегодня , 15:23
Лига чемпионов
Тренер "МЮ" высказался о возвращении в Лигу чемпионов и сезоне в АПЛ
Вчера , 14:59
Лига чемпионов
Клопп высказался о непопадании "Ливерпуля" в Лигу чемпионов
Вчера , 13:55
Лига чемпионов
"Ювентус" впервые за 12 лет не вышел в Лигу чемпионов
28 мая, 23:54
Лига чемпионов
Футболист "Аякса" набросился на фаната соперников после непопадания в Лигу чемпионов
28 мая, 13:13
Лига чемпионов
"Этот титул мы хотим больше всего". Бальде - о Лиге чемпионов
28 мая, 11:17
Лига чемпионов
Индзаги назвал фаворита финала Лиги чемпионов
27 мая, 15:00
Лига чемпионов
Лучший футболист Англии назвал самый любимый матч в своей карьере
26 мая, 19:49
Лига чемпионов
Этому нет оправдания - Салах о непопадании "Ливерпуля" в Лигу чемпионов
26 мая, 16:53
Лига чемпионов
В "МЮ" прокомментировали выход в Лигу чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»