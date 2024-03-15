Гвардиола назвал главных королей Лиги чемпионов. Это не "Манчестер Сити"

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Вчера 19:22
©twitter.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. На этой стадии "горожане" в ранге действующих обладателей трофея сыграют с мадридским "Реалом".

"Это похоже на традицию - три года подряд играть с королями турнира! Надеюсь, мы прибудем туда в хороший момент", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в предыдущем сезоне в 1/2 финала "Манчестер Сити" оказался сильнее "Реала" - 1:1 и 4:0. В ЛЧ-2021/22 испанский клуб был сильнее англичан - 3:4, 3:1.

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Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Метки:
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов

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