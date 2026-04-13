Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

После домашнего поражения со счётом 0:2 футболистам "Барселоны" предстоит сложная задача — попытаться отыграться в гостях у "Атлетико" и сохранить шансы на выход в полуфинал турнира.

"Прежде всего, нам нужно хорошо сыграть завтра. Нужно сосредоточиться на сильной игре, а не на результате. Когда мы играем хорошо, тогда и забиваем. Матч будет другим, но в любом случае – потрясающим.

Отыграться возможно, почему бы и нет? Конечно, мы играем против очень сильного "Атлетико" и должны показать очень высокий уровень. Нужно использовать свои моменты, потому что в прошлом матче в этом и была разница", - сказал Флик журналистам.