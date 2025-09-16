Громкая сенсация произошла в матче дебютанта Лиги чемпионов

Дебютант Лиги чемпионов бельгийский "Юнион" одержал первую победу в рамках общего этапа турнира, сообщают Vesti.kz.

В первом туре бельгийцы гостили в Нидерландах у ПСВ.

Уже в первом тайме матча в Эйндховене гости вели со счетом 2:0. На девятой минуте Промис Дэвид ударом с пенальти вывел "Юнион" вперед. На 39-й минуте Ануар Айт-эль-Хадж забил второй гол.

На 81-й минуте Кевин Маккалистер довел дело до разгрома - 3:0. Но, хозяевам удалось соорудить гол престижа, автором которого, стал Рубен ван Боммел.

Отметим, что наряду с "Юнионом", дебютантами общего этапа турнира являются: "Кайрат" (Казахстан), "Буде-Глимт" (Норвегия) и "Пафос" (Кипр).