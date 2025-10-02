ПСЖ в одном из самых ожидаемых матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов обыграл "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Матч прошел в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" и завершился драматичной победой парижан со счётом 2:1.

Каталонцы начали встречу мощно: уже на 19-й минуте Ферран Торрес поразил ворота гостей. Но ПСЖ сумел ответить на 38-й минуте - Сенни Маюлу восстановил равновесие. Кульминация наступила в самой концовке: на 90-й минуте Гонсалу Рамуш забил победный мяч, лишив "Барсу" очков на своём поле.

В следующем туре 21 октября "Барселона" встретится с греческим "Олимпиакосом", а ПСЖ ждёт дуэль с немецким "Байером". Напомним, финал турнира пройдёт 30 мая 2026 года в Будапеште на "Пушкаш Арене".