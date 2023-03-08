Главный тренер "Челси" разобрал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Сегодня 21:17
©planetfootball.com

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов, передает "Чемпионат". Он разобрал победу над "Боруссией" в ответном матче 1/8 и рассказал о своих эмоциях.

"Очень много эмоций. Концовка была напряженной, но ребята сыграли фантастически. Я рад, что они одержали победу, и это здорово для всех.

Получил ли достаточно информации о перебитом пенальти? Не очень, если честно. Я знал, что игроки "Боруссии" вбежали в штрафную. Бить должен был Хаверц или Рис Джеймс. Очевидно, что мы уверены в Кае. Я не смотрел исполнение удара, но обрадовался, когда услышал рев трибун. Бить пенальти - это не для меня, поэтому я благоговею перед любым, кто это делает.

В раздевалке царило фантастическое ощущение. Мы пережили тяжелый период, и этот турнир очень много значит для нас. Мы хотели прогрессировать и попасть в четвертьфинал, и это задаст нам настрой на следующие несколько недель.

Мы должны восстановиться и подготовиться к субботней игре с "Лестером". Это здорово для парней - два сухих матча после тяжелого периода. Такое случается в жизни, и все зависит от того, как вы отреагируете, а игроки отреагировали фантастически.

Было важно, чтобы мы оказали на них давление, и болельщики были с нами. Это было нелегко сделать, потому что это топ-команда, играющая уверенно.

Надо отдать должное игрокам, они выложились полностью, и по ходу двух игр, я думаю, мы заслуживаем пройти дальше", - сказал Поттер.

Напомним, "Челси" после поражения в первом матче сумел взять реванш у дортмундской "Боруссии" у себя дома.

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Метки:
Лига чемпионов Челси Боруссия Дортмунд

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