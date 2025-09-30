Накануне, мадридский "Реал" провел в Алматы тренировку перед матчем Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура общего этапа пройдет на "Центральном" стадионе и начнется в 21:45.

Перед тренировкой звезды "Реала" пообщались и расписались на футболке клуба для него. В их числе: Килиан Мбаппе, Винисиус, Джуд Беллингем, Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Арда Гюлер, Тибо Куртуа, легенда "Реала" Роберто Карлос и главный тренер Хаби Алонсо.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Олимпик" (2:1).