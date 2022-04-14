Между футболистами "Атлетико" и "Манчестер Сити" произошла стычка во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BBC.

По данным источника, защитник "Атлетико" Стефан Савич и полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш сперва устроили разборки на футбольном поле. После завершения матча игроки продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении, и в конфликт вмешалась полиция.

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Добавим, что английский клуб удержал ничью в Мадриде и вышел в полуфинал турнира. В другой паре "Ливерпуль" сыграл 3:3 в матче против "Бенфики" и также сыграет в следующем круге. Ранее в 1/2 финала вышли два испанских клуба - "Реал" и "Вильярреал".

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