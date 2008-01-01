Футболист "Реала" повторил рекорд Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема оформил дубль в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (2:0).

Как сообщает твиттер Footy Accumulators, Бензема забил 50-й гол на групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Также Бензема провел 527-й матч за "Реал" во всех турнирах и повторил достижение Роберто Карлоса по количеству игр за мадридский клуб среди легионеров.

По итогам группового этапа "Реал" вышел в плей-офф ЛЧ с первого места, набрав десять очков. Вторую путевку завоевала "Боруссия" (8). "Шахтер" (8) отправился в плей-офф Лиги Европы, "Интер" (6) вылетел из еврокубков.