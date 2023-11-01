Футболист "Галатасарая" выведен из состава после матча с "Баварией"

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Сегодня 14:19
©instagram.com/ndombele_22

Французский полузащитник английского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, выступающий на правах аренды за "Галатасарай", выведен из состава турецкого клуба, сообщают Vesti.kz.

По информации Fotospor, после игры против "Баварии" (1:3) в Лиге чемпионов Ндомбеле заказал в отеле гамбургер, что стало известно главному тренеру команды Окану Буруку. Последнему не понравилось, что его футболист не следит за весом.

Бурук ждал, что Танги будет работать над тем, чтобы сбросить лишний вес, а он, напротив, пренебрегает рекомендациями клубного диетолога.

Отмечается, что французский игрок сейчас весит 82 килограмма, хотя должен сбросить вес до 75.

Оказалось, что на базе клуба Ндомбеле придерживался правильного питания, но как только возвращался домой, начинал употреблять "нездоровую" для спортсмена пищу.

В общем, Ндомбеле оставили вне заявки на гостевую игру с "Ризеспором" (1:0) в рамках десятого тура турецкой Суперлиги. Будет ли он играть дальше, решать уже Буруку.

Добавим лишь, что 26-летний Ндомбеле присоединился к "Галатасараю" в сентябре, срок его аренды рассчитан до 30 июня 2024 года. Французский хавбек успел провести четыре матча в чемпионате Турции, результативными действиями не отметился.

В его карьере также были "Наполи", "Лион", "Амьен". В своем активе имеет семь игр за сборную Франции.

"Галатасарай" идет на втором месте в таблице турецкой Суперлиги, набрав 28 очков после десяти туров. 

В квартете A ЛЧ турецкая команда также располагается на второй строчке, имея в активе четыре очка после трех игр.

Метки:
Лига чемпионов Тоттенхэм Турция
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