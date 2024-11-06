"Спортинг" разгромил на своем поле "Манчестер Сити" (4:1) на стадии четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В составе победителей хет-трик оформил Виктор Дьекереш, забивший два гола с пенальти (38-я минута, 49-я с пенальти и 81-я с пенальти).

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По информации Opta Sports, Дьекереш стал вторым шведом в истории ЛЧ, оформившим хет-трик, после Златана Ибрагимовича.

Дьокереш – лучший в ЛЧ в этом сезоне по системе "гол+пас" (5+1).

Дьекереш выступает за "Спортинг" с прошлого года, его контракт с португальским клубом действует до 30 июня 2028-го, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро. В карьере шведского форварда также были "Ковентри Сити", "Суонси Сити", "Санкт-Паули", "Брайтон" и "Броммапойкарна".

"Спортинг" с 10 очками идет вторым в общей таблице ЛЧ, следующую игру лиссабонцы проведут на своем поле с "Арсеналом" 26 ноября.