Финал Лиги чемпионов за пределами Европы? В УЕФА сделали заявление

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможности проведения решающего матча Лиги чемпионов за пределами Европы. Ранее сам Чеферин высказывал подобную идею с 2016 года, а активная роль Саудовской Аравии в европейском футболе вызвала слухи о том, что эта страна могла бы быть заинтересована в организации финала ЛЧ у себя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы даже не обсуждали переезд из Европы, не говоря уже о том, чтобы говорить конкретно о Саудовской Аравии или любом другом месте. В будущем я не даю большого шанса, что мы пойдем на это", – сказал Чефирин в интервью Washington Post.

Стоит отметить, что следующие два финала Лиги чемпионов УЕФА запланированы в Англии и Германии: в 2024 году главный матч турнира состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а в сезоне 2024/25 трофей будет разыгран на "Альянц Арене" в Мюнхене.