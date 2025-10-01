Лига чемпионов
Фиаско соперников "Кайрата" и "Ливерпуля", разгром от "Атлетико". Как сыграли во 2-м туре ЛЧ

Девять матчей прошли в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. С их результатами знакомит корреспондент Vesti.kz.

Следующий соперник "Кайрата" – "Пафос" потерпел крупное поражение на своём поле от "Баварии" – 1:5. В составе победителей отличились Харри Кейн (15-я, 34-я минуты), Рафаэл Геррейру (20-я), Николас Джексон (31-я) и Майкл Олисе (68-я). У проигравших один мяч отыграл Мислав Оршич (45-я).

Другой оппонент алматинцев – "Интер" – разгромил в родных стенах "Славию" – 3:0. Дубль оформил Лаутаро Мартинес (30-я, 65-я), а также отличился Дензел Думфрис (34-я).

Ещё один соперник "Кайрата" – "Брюгге" – не устоял на выезде против "Аталанты" – 1:2. Бельгийцы первыми открыли счёт усилиями Христоса Цолиса (38-я минута), но впоследствии позволили итальянцам не только отыграться, но и вырвать победу. За хозяев забили Лазар Самарджич (74-я, с пенальти) и Марио Пашалич (87-я).

Между тем "Ливерпуль" минимально уступил в гостях "Галатасараю" – 0:1. Единственный гол с пенальти на 16-й минуте забил Виктор Осимхен.

"Атлетико" разгромил дома "Айнтрахт" – 5:1. У хозяев забили Джакомо Распадори (4-я), Робин Ле Норман (33-я), Антуан Гризманн (45+1-я), Джулиано Симеоне (70-я) и Хулиан Альварес (82-я, с пенальти). У гостей гол престижа записал на свой счёт Джонатан Буркардт (57-я).

Результаты матчей второго тура ЛЧ

"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" Мадрид (Испания) - 0:5
"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1
"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0
"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0
"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2
"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0
"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5
"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0

1 октября пройдут другие матчи второго тура ЛЧ

"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания)
"Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия)
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Атлетик" (Испания)
"Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия)
"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)
"Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды)

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

