Прошли девять матчей четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Не обошлось без неожиданностей. Vesti.kz знакомят с их результатами.

"Реал" оступился на своем поле во встрече с "Миланом" - 1:3. У гостей отличились Малик Тиав (12-я минута), Альваро Мората (39-я) и Тиджани Рейндерс (73-я). У хозяев один мяч с пенальти отыграл Винисиус Жуниор (23-я).

"Ливерпуль" в родных стенах разгромил "Байер" - 4:0, ставший главной сенсацией предыдущего сезона в Бундеслиге. Хет-трик оформил Луис Диас (61-я, 83-я и 90+2-я), еще один мяч в активе Коди Гакпо (65-я). Как видно, леверкузенцы посыпались после перерыва.

"Спортинг" сенсационно разбил дома "Манчестер Сити" - 4:1. Хотя для подопечных Хосепа Гвардиолы начиналось все неплохо, поскольку уже на 4-й минуте Фил Фоден открыл счет в матче. Однако португальцы еще до перерыва отыгрались усилиями Виктора Дьекереша (38-я), а во второй тайме Макси Араухо (46-я) и все тот же Дьекереш (49-я с пенальти, 81-я с пенальти) помогли "Спортингу" оформить разгром. Вдобавок у "Сити" Эрлинг Холанд не реализовал пенальти на 69-й минуте.

"Лилль" при своих болельщиках упустил победу над "Ювентусом" - 1:1. На гол Джонатана Дэвида на 27-й минуте туринцы ответили реализованным пенальти Душаном Влаховичем на 60-й.

ПСВ катком проехался по "Жироне" - 4:0. Голы забили Райан Фламинго (16-я), Малик Тилльман (33-я), Йохан Бакайоко (83-я), ну и Ладислав Крейчи отметился автоголом (88-я). Кроме того гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Арнау Мартинеса на 55-й минуте.

Результаты матчей:

ПСВ (Нидерланды) - "Жирона" (Испания) - 4:0;

"Слован" (Словакия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:4;

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Милан" (Италия) - 1:3;

"Ливерпуль" (Англия) - "Байер" (Германия) - 4:0;

"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 4:1;

"Лилль" (Франция) - "Ювентус" (Италия) - 1:1;

"Болонья" (Италия) - "Монако" (Франция) - 0:1;

"Селтик" (Шотландия) - "Лейпциг" (Германия) - 3:1;

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Штурм" (Австрия) - 1:0.

Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.