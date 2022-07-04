Ассистент главного тренера "Ференцвароша" Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко рассказал о подготовке к матчам квалификации Лиги чемпионов против "Тобола", сообщает "Спорт-Экспресс".

- Станислав Саламович подчеркивает, что сейчас на повестке дня у вас один соперник - это "Тобол". Как вам нынешний казахстанский футбол? Ведь сборная Казахстана хорошо проявила себя в последних матчах. И как вам нынешний "Тобол"?

- Мне трудно сравнивать и говорить, что было раньше в клубном футболе этой страны, потому что не так пристально следил за казахстанским чемпионатом. А вот их сборную знаю хорошо, потому что мы встречались во время отбора на Евро-2020. Что касается "Тобола", то мы следим за тем, что там происходит: знаем, как новый тренер строит игру, какие игроки ушли, какие пришли, кто травмирован. У "Тобола" сезон в разгаре, так что весь их цикл матчей мы проанализировали.

Напомним, что первый матч между чемпионами Казахстана и Венгрии пройдет в среду, 6 июля, в Костанае, а ответный - 13 июля - в Будапеште.

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