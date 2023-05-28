"Этот титул мы хотим больше всего". Бальде - о Лиге чемпионов

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Сегодня 13:13
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Футболист "Барселоны" Алекс Бальде рассказал, что в следующем сезоне каталонцы сделают все, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Ранее "сине-гранатовые" второй раз подряд не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. А в стыковых матчах Лиги Европы по сумме двух игр уступили "Манчестер Юнайтед" (2:2, 1:2).

"В Европе нам не хватало конкурентоспособности. У нас также были травмы в неподходящие моменты, было много новых трансферов... Но этому нет никаких оправданий: в следующем году мы отдадим все силы ради Лиги чемпионов, это титул, которого мы хотим больше всего", - приводит его слова GQ.

Также он высказался о победе в Ла Лиге:

"Реал" ничего не отдает просто так. Я уверен, что они хотели бы выиграть Ла Лигу. Это очень сложный титул, который можно завоевать за счет стабильности. За него мы боролись 9 месяцев. Люди могут говорить, что хотят, но мы выиграли чемпионство благодаря своим усилиям".

20-летний Бальде провел за "Барселону" 32 матча в Ла Лиге, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

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Метки:
Барселона Лига чемпионов

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