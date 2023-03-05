"Это не неуважение к ПСЖ". Мбаппе сделал заявление о своем будущем во французском клубе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что исход матча в Лиге чемпионов против "Баварии" не повлияет на его будущее в парижском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Зависит ли мое будущее от игры с "Баварией"? Не думаю. Если бы оно было связано с Лигой чемпионов, я бы уехал очень далеко (смеется). И это не неуважение к ПСЖ. Я счастлив в этой команде, думаю лишь о том, как подарить ей положительные моменты.

Церемония празднования звания лучшего бомбардира клуба? Всем большое спасибо, я наслаждался реакцией болельщиков, это было что-то особенное. Всем спасибо, но пора двигаться дальше. ПСЖ ждет большой матч, на котором у нас есть четкая цель", - цитирует Мбаппе RMC Sport.