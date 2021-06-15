"Это худший вариант для "Кайрата". Казахстанский специалист оценил итоги жеребьевки квалификации ЛЧ

Израильский "Маккаби" (Хайфа) - самый неудобный соперник для "Кайрата" на старте квалификации Лиги чемпионов, считает известный казахстанский специалист Сергей Волгин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он перечислил слабые стороны в игре алматинцев и выразил надежду на то, они сделали выводы из прошлых неудач.

"Это самый неудобный соперник из тех, которые могли попасть "Кайрату". Я и в прошлом году так говорил, когда жребий определил встречу с "Маккаби" (Хайфа). Это ясно, даже если взять статистику игр с израильтянами, которая явно не в нашу пользу. Это худший вариант для "Кайрата".

Тем не менее думаю, что в ответном матче, который пройдет в Алматы, у "Кайрата" будут шансы на успех. Но вопрос - будет ли он общим, а не локальным.

По матчам чемпионата Казахстана этого сезона видно, что у команды есть проблемы в обороне. Да и если вспомнить прошлогоднюю игру с "Маккаби", то там получили два гола после того, как защитники не доработали. А на таком уровне соперники ошибок не прощают. Хотелось, чтобы команда при действиях в обороне выглядела надежнее.

Однозначно в этом плане вызывает беспокойство и вратарская линия. "Кайрат" много пропускает в этом году, причем есть грубые ошибки голкипера.

Надеюсь на то, что "Кайрат" сделает определенные выводы, чтобы повторно не наступать на те же грабли", - заявил Волгин.

Напомним, первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. Алматинцы первую встречу проведут на чужом поле.

"Кайрат" встречался с "Маккаби" в квалификации Лиги Европы-2020/21. Единственный поединок, сыгранный в Израиле, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Всего, помимо действующего соперника, алматинцы четыре раза играли в еврокубках с представителями Израиля. В сезоне-2016/17 "Кайрат" уступил в квалификации Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива (1:2 на выезде и 1:1 дома). В Лиге Европы-2019/20 команда проиграла "Хапоэлю Беэр-Шева" (0:2 в гостях и 1:1 на своем поле).

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