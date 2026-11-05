Эрлинг Холанд установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился новым достижением в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпциг", передают Vesti.kz.

Любимый соперник Холанда

Игра прошла на стадионе "Лейпциг" в Лейпциге и завершилась со счётом 3:2 в пользу "горожан". В той игре Холанд забил победный гол.

Для норвежца это 13-й гол в 9 матчах против "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Это лучший показатель Холанда против любого из соперников за всю карьеру в топ-5 европейских лиг.

Лучший среди лучших

Кроме того, Холанд достиг отметки в 62 забитых мяча в Лиге чемпионов. Для этого ему потребовался 61 матч.

Норвежец находится на чистом седьмом месте в рейтинге лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Строчкой выше располагается легенда мадридского "Реала" Рауль — 71 гол.

При этом Холанд – единственный среди 50 лучших бомбардиров Лиги чемпионов всех времён, забивающий в среднем больше одного гола за матч. Все шесть футболистов, опережающих Эрлинга в рейтинге по общему количеству мячей, провели более 100 матчей.

Добавим, что Холанд забил 17-й гол в сезоне. Теперь на счету 26-летнего форварда 14 голов в 13 матчах за "Ман Сити" и еще 3 мяча в 4 играх за сборную Норвегии.

29-кратный чемпион связался с "Манчестер Сити" по трансферу Холанда



