Футболист дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех добравшись до отметки в 20 голов в рамках турнира, сообщает Р-Спорт.

Холанд достиг отметки в 20 мячей в ЛЧ, оформив дубль в ответном матче 1/8 финала против испанской "Севильи" (2:2). Этот матч стал для 20-летнего норвежца 14-м в рамках главного еврокубка.

Предыдущее достижение принадлежало форварду английского "Тоттенхэма" Харри Кейну, которому понадобилось 24 матча в ЛЧ, чтобы забить 20 голов.

Бывший капитан "Ювентуса" Алессандро дель Пьеро достиг этой отметки за 26 матчей, голландец Руд ван Нистелрой - за 27 игр, а нынешний главный тренер "Беневенто" Филиппо Индзаги - за 28 матчей.

"Боруссия" первой вышла в четвертьфинал, а "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов