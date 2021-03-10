"Боруссия" первой вышла в четвертьфинал, а "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия", сыграв дома вничью с испанской "Севильей" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, первой вышла в четвертьфинал турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:2. Хозяева, благодаря дублю Эрлинга Холанда (35-я и 54-я минуты, второй гол с пенальти), вели 2:0, но позволили гостям отыграться. В составе "Севильи" дубль оформил Юссеф Эн-Несири (69-я - с пенальти, 90+6). Однако забить третий мяч и перевести игру в дополнительное время испанская команда не смогла. В первом матче, прошедшем на поле "Севильи", "Боруссия" одержала победу со счетом 3:2.

В параллельном матче "Ювентус" обыграл "Порту" со счетом 3:2, но по сумме двух игр дальше прошла португальская команда. Ответная встреча состоялась в Турине и для выявления победителя понадобилось дополнительное время. В первой игре "Порту" победил - 2:1.

У "Ювентуса" в основное время дубль оформил Федерико Кьеза (49-я и 63-я минуты), а в дополнительное время отличился Адриен Рабьо (117-я). У "Порту" дублем отметился Сержиу Оливейра (19-я и 115-я), забивший первый мяч с пенальти, а второй - со штрафного. Гости играли с 54-й минуты в меньшинстве после удаления Мехди Тареми.

В ночь с 10 на 11 марта в Лиге чемпионов сыграют ПСЖ - "Барселона" (4:1) и "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" (2:0).

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