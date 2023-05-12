Серхио Агуэро, бывший нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны", выразил свое удивление игрой мадридского "Реала" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Первая игра между "Реалом" и "Манчестер Сити" завершилась со счетом 1:1

"Не понимаю, что происходит с "Реалом" в Лиге чемпионов. Кажется, что они тренируются только ради нее. Вы смотрите на их игру в Ла Лиге и думаете: "Как они могут так играть?" Это безумие", – приводит слова Агуэро Sport.

Ответный матч состоится в Манчестере в ночь с 17 на 18 мая. По итогам этих двух игр одна из команд получит возможность выйти в финал Лиги чемпионов сезона 2022/23. В другом полуфинале сыграют "Интер" и "Милан".

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