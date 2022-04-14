Английский "Ливерпуль" вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В ответном матче 1/4 финала команда Юргена Клоппа принимала португальскую "Бенфику". "Ливерпуль" вышел вперед на 21-й минуте благодаря голу Ибраима Конате. Португальцы на 32-й минуте отыгрались усилиями Гонсалу Рамуша.
Во втором тайме английский клуб вышел вперед после грубой ошибки обороны "Бенфики". В этом эпизоде, произошедшим на 55-й минуте точку поставил Роберто Фирмино. Спустя десять минут бразилец вновь отличился.
На 73-й минуте украинец Роман Яремчук забил второй гол "Бенфики", а на 82-й минуте Дарвин Нуньес сравнял счет и установил окончательный результат - 3:3. Примечательно, что голы Яремчука и Нуньеса были засчитаны после просмотра VAR.
Напомним, первая встреча завершилась в пользу "Ливерпуля" со счетом 3:1. По сумме двух матчей англичане отпраздновали победу - 6:4.
В параллельном матче другой английский клуб "Манчестер Сити" встречался в Мадриде с "Атлетико", который после удаления Фелипе на 91-й минуте заканчивал игру в меньшинстве. Эта игра завершилась нулевой ничьей, что позволило "Сити" выйти в 1/2 финала. В первом матче команда Хосепа Гвардиолы обыграла "Атлетико" со счетом 1:0.
Напомним, что накануне первыми полуфиналистами турнира стали испанские "Реал" и "Вильярреал".
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
"Манчестер Сити" - "Реал"
"Ливерпуль" - "Вильярреал"
Матчи 1/2 финала состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал пройдет 28 мая на "Стад де Франс" в Париже.
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