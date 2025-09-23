Сегодня, 23 сентября, стартуют продажи на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом". Vesti.kz рассказывают всё, что нужно знать об этом событии.

"Кайрат" - "Реал": Где и когда пройдёт матч

Встреча команд состоится 30 сентября и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.

Продажа билетов на матч "Кайрат" - "Реал" стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы.

"Кайрат" - "Реал": Стоимость билетов по секторам на "Центральном"

Ценовые категории выглядят так:

Западная трибуна:

30 000 тенге (1-9 сектора, 1-2 ряд),

Восточная трибуна:

150 000 тенге (30-48 сектор);

Север/Юг (за воротами):

75 000 тенге (18-28 сектора, 49-60 сектора).

"Кайрат" - "Реал": Где купить билеты

Продажа билетов будет только на официальных площадках алматинского клуба:

Приложение клуба Qairat SuperAppСайт ФК "Кайрат", раздел "Билеты"Сайт TicketonСуперапп Freedom, раздел "Билеты"

Важно:

"После покупки вы получаете ваучер. Электронные билеты будут отправлены за 6 часов до начала матча", - сказано в инструкции.

Один болельщик может приобрести не более 2 билетов;При покупке необходимо указывать ИИН/паспортные данные - они будут строго проверяться на входе.Что за Комната ожидания?

Для матча "Кайрат" - "Реал" предусмотрена двухэтапная система:

При большом наплыве пользователей сначала откроется Комната ожидания на сайтПосле входа на сайт нажмите кнопку "Матч ФК Кайрат - ФК Реал Мадрид". Вы попадает в отдельную Комнату ожидания, где будет формироваться очередь непосредственно на билеты.

Очередь на билеты:

Пока вы находитесь на странице, ваше место сохраняется. Если случайно закроете страницу, у вас будет 10 минут, чтобы вернуться без потери очереди.В Комнате ожидания вы можете оставить свой e-mail для получения уведомления, когда подойдет ваша очередь.





Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" победил дома "Марсель" - 2:1.

Другими соперниками "Кайрата" будут лондонский "Арсенал", миланский "Интер", кипрский "Пафос", бельгийский "Брюгге", датский "Копенгаген" и греческий "Олимпиакос".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов