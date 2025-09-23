Сегодня, 23 сентября, стартуют продажи на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом". Vesti.kz рассказывают всё, что нужно знать об этом событии."Кайрат" - "Реал": Где и когда пройдёт матч
Встреча команд состоится 30 сентября и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.
Продажа билетов на матч "Кайрат" - "Реал" стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы."Кайрат" - "Реал": Стоимость билетов по секторам на "Центральном"
Ценовые категории выглядят так:
Западная трибуна:30 000 тенге (1-9 сектора, 1-2 ряд),250 000 тенге (1-17 сектора);
Восточная трибуна:150 000 тенге (30-48 сектор);
Север/Юг (за воротами):75 000 тенге (18-28 сектора, 49-60 сектора).
"Кайрат" - "Реал": Где купить билеты
Продажа билетов будет только на официальных площадках алматинского клуба:Приложение клуба Qairat SuperAppСайт ФК "Кайрат", раздел "Билеты"Сайт TicketonСуперапп Freedom, раздел "Билеты"
Важно:Один болельщик может приобрести не более 2 билетов;При покупке необходимо указывать ИИН/паспортные данные - они будут строго проверяться на входе.
Что за Комната ожидания?
"После покупки вы получаете ваучер. Электронные билеты будут отправлены за 6 часов до начала матча", - сказано в инструкции.
Для матча "Кайрат" - "Реал" предусмотрена двухэтапная система:Очередь на сайте Ticketon. При большом наплыве пользователей сначала откроется Комната ожидания на сайтОчередь на событие. После входа на сайт нажмите кнопку "Матч ФК Кайрат - ФК Реал Мадрид". Вы попадает в отдельную Комнату ожидания, где будет формироваться очередь непосредственно на билеты.
Очередь на билеты:Пока вы находитесь на странице, ваше место сохраняется. Если случайно закроете страницу, у вас будет 10 минут, чтобы вернуться без потери очереди.В Комнате ожидания вы можете оставить свой e-mail для получения уведомления, когда подойдет ваша очередь.
Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" победил дома "Марсель" - 2:1.
Другими соперниками "Кайрата" будут лондонский "Арсенал", миланский "Интер", кипрский "Пафос", бельгийский "Брюгге", датский "Копенгаген" и греческий "Олимпиакос".Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов