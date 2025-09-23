Лига чемпионов
Сегодня 08:20

День продаж билетов на матч "Кайрат" - "Реал": где купить и что нужно знать

©instagram.com/ticketon_sport/

Сегодня, 23 сентября, стартуют продажи на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом". Vesti.kz рассказывают всё, что нужно знать об этом событии.

"Кайрат" - "Реал": Где и когда пройдёт матч

Встреча команд состоится 30 сентября и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.

Продажа билетов на матч "Кайрат" - "Реал" стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы.

"Кайрат" - "Реал": Стоимость билетов по секторам на "Центральном"

Ценовые категории выглядят так:

Западная трибуна:

30 000 тенге (1-9 сектора, 1-2 ряд),250 000 тенге (1-17 сектора);

Восточная трибуна:

150 000 тенге (30-48 сектор);

Север/Юг (за воротами):

75 000 тенге (18-28 сектора, 49-60 сектора).

"Кайрат" - "Реал": Где купить билеты

Продажа билетов будет только на официальных площадках алматинского клуба:

Приложение клуба Qairat SuperAppСайт ФК "Кайрат", раздел "Билеты"Сайт TicketonСуперапп Freedom, раздел "Билеты"

Важно:

Один болельщик может приобрести не более 2 билетов;При покупке необходимо указывать ИИН/паспортные данные - они будут строго проверяться на входе.

"После покупки вы получаете ваучер. Электронные билеты будут отправлены за 6 часов до начала матча", - сказано в инструкции.

Что за Комната ожидания?

Для матча "Кайрат" - "Реал" предусмотрена двухэтапная система:

Очередь на сайте Ticketon. При большом наплыве пользователей сначала откроется Комната ожидания на сайтОчередь на событие. После входа на сайт нажмите кнопку "Матч ФК Кайрат - ФК Реал Мадрид". Вы попадает в отдельную Комнату ожидания, где будет формироваться очередь непосредственно на билеты.

Очередь на билеты:

Пока вы находитесь на странице, ваше место сохраняется. Если случайно закроете страницу, у вас будет 10 минут, чтобы вернуться без потери очереди.В Комнате ожидания вы можете оставить свой e-mail для получения уведомления, когда подойдет ваша очередь.


Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" победил дома "Марсель" - 2:1. 

Другими соперниками "Кайрата" будут лондонский "Арсенал", миланский "Интер", кипрский "Пафос", бельгийский "Брюгге", датский "Копенгаген" и греческий "Олимпиакос". 

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →