Де Брюйне крикнул Гвардиоле "заткнись" во время матча с "Реалом" в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 22:51
©mancity.is/thetimes.co.uk

Любопытный эпизод случился во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Во втором тайме один из лидеров "горожан" Кевин Де Брюйне потерял мяч, чем вызвал гнев у главного тренера Хосепа Гвардиолы. Бельгийский полузащитник не стал молчать и крикнул в сторону испанского специалиста "заткнись, заткнись", при этом активно жестикулируя.

После матча, завершившегося убедительной победой "Сити" со счетом 4:0, Гвардиола объяснил свои эмоции:

"При счете 2:0 мы очень спешили. Сразу после перерыва (Илкай) Гюндоган потерял мяч, Кевин сделал три ненужные передачи. Мы много спешили, когда нужно было делать наоборот... Но это нормально... В целом мы провели выдающуюся игру".

Напомним, что в финале ЛЧ, который состоится 10 июня в Стамбуле, "Манчестер Сити" сыграет с "Интером".

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Метки:
Гвардиола Хосеп Де Брюйне Кевин Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов

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