Матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" превратился из большого праздника в перманентный хаос. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему организация столь масштабного события оказалась на низком уровне.

За три часа до матча на "Центральном" начались давки

"Все было хорошо ровно до этого дня, сегодня - это безумие", - так описал нам свои эмоции испанский журналист, попав на стадион "Центральный". Огромное количество перекупщиков (или просто мошенников), людей без билетов заполонили территорию вокруг стадиона.

Это привело к давкам, многочисленным конфликтам и к полному бездействию со стороны органов правопорядка. В определенный момент им просто поступил приказ - больше никого не впускать на стадион.

Известный журналист и блогер Севастиян Терлецкий также стал свидетелем абсолютно чудовищных ситуаций, где едва не пострадали дети.

Мошенники подделывали билеты, пригласительные и аккредитации для СМИ

Стадион "Центральный" официально вмещает 23 804 зрителя, но на матче с "Реалом" количество людей точно превышало количество мест. Люди массово стояли в проходах, на лестницах, а это значит одно - они попали на стадион незаконно.

В социальных сетях огромное количество историй, как болельщики, имея настоящие билеты, не смогли попасть на стадион. Как раз из-за давки, а также из-за поддельных билетов или же из-за того, что билет продавался несколько раз разным людям.

Мошенники ухитрялись подделывать пригласительные и даже аккредитационные бэйджы для СМИ, а затем продавать их. Опять же, мы лично стали свидетелями, как персонал "Кайрата" обнаружил поддельную аккредитацию.

Но люди, которые приобрели билет и не попали на стадион - это квинтэссенция всей организации матча, всего позора, который окружал эту игру. И да, здесь вопросы не только к организатором, но и к нашему обществу, готовому наживаться друг на друге, стирая все этические нормы.

"Центральный" был поглощен в тишину и стал театром

Безусловно предполагалось, что на стадионе окажется много людей, которые пришли лишь ради того, чтобы увидеть мировых звезд. Но в итоге, ситуация оказалась еще плачевнее.

Большая часть арены была заполнена теми, кто в первый раз увидел не только "Реал", но и "Кайрат". Атмосфера для матча Лиги чемпионов была абсолютно аморфной. В определенный момент две-три сотни болельщиков на секторе "Реала" были слышны гораздо четче, чем весь остальной стадион, который по логике должен был поддерживать "Кайрат".

Даже многие зарубежные коллеги остались разочарованы культурой боления в Алматы - настолько тихих трибун на матче такого уровня они не встречали. "Кайрат" привез большой праздник для граждан, но не получил поддержки, которую заслуживала команда.

Фото: Улан Кенжегалиев/Vesti.kz©