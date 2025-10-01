Матч Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом" превратился из большого праздника в перманентный хаос. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему организация столь масштабного события оказалась на низком уровне.За три часа до матча на "Центральном" начались давки
"Все было хорошо ровно до этого дня, сегодня - это безумие", - так описал нам свои эмоции испанский журналист, попав на стадион "Центральный". Огромное количество перекупщиков (или просто мошенников), людей без билетов заполонили территорию вокруг стадиона.
Это привело к давкам, многочисленным конфликтам и к полному бездействию со стороны органов правопорядка. В определенный момент им просто поступил приказ - больше никого не впускать на стадион.
Известный журналист и блогер Севастиян Терлецкий также стал свидетелем абсолютно чудовищных ситуаций, где едва не пострадали дети.
Мошенники подделывали билеты, пригласительные и аккредитации для СМИ
Стадион "Центральный" официально вмещает 23 804 зрителя, но на матче с "Реалом" количество людей точно превышало количество мест. Люди массово стояли в проходах, на лестницах, а это значит одно - они попали на стадион незаконно.
В социальных сетях огромное количество историй, как болельщики, имея настоящие билеты, не смогли попасть на стадион. Как раз из-за давки, а также из-за поддельных билетов или же из-за того, что билет продавался несколько раз разным людям.
Мошенники ухитрялись подделывать пригласительные и даже аккредитационные бэйджы для СМИ, а затем продавать их. Опять же, мы лично стали свидетелями, как персонал "Кайрата" обнаружил поддельную аккредитацию.
Но люди, которые приобрели билет и не попали на стадион - это квинтэссенция всей организации матча, всего позора, который окружал эту игру. И да, здесь вопросы не только к организатором, но и к нашему обществу, готовому наживаться друг на друге, стирая все этические нормы."Центральный" был поглощен в тишину и стал театром
Безусловно предполагалось, что на стадионе окажется много людей, которые пришли лишь ради того, чтобы увидеть мировых звезд. Но в итоге, ситуация оказалась еще плачевнее.
Большая часть арены была заполнена теми, кто в первый раз увидел не только "Реал", но и "Кайрат". Атмосфера для матча Лиги чемпионов была абсолютно аморфной. В определенный момент две-три сотни болельщиков на секторе "Реала" были слышны гораздо четче, чем весь остальной стадион, который по логике должен был поддерживать "Кайрат".
Даже многие зарубежные коллеги остались разочарованы культурой боления в Алматы - настолько тихих трибун на матче такого уровня они не встречали. "Кайрат" привез большой праздник для граждан, но не получил поддержки, которую заслуживала команда.
Фото: Улан Кенжегалиев/Vesti.kz©