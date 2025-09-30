Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев высказался о предстоящем матче с мадридском "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Команды встретятся в рамках 2-го тура общего этапа ЛЧ 30 сентября, игра пройдет на стадионе "Центральный" в Алматы. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

"Постараемся прессинговать соперника либо парами, чтобы было легче отбирать мяч, либо выходить один на один в единоборствах. Для нас это новый опыт, и мы хотим показать, на что способны.

В первую очередь для меня важно, чтобы команда добилась успеха и выжала из этой игры максимум. Конечно, мы хотим победить, хотя и понимаем, насколько это будет сложно.

"Реал" — непростой соперник — они не раз выигрывали Лигу чемпионов. Но мы будем бороться до конца. Уверен, если мы будем играть для своих болельщиков, у нас всё получится", — приводит слова Сатпаева QazSport.