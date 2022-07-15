Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов подвел итоги ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда выбила костанайский "Тобол", сообщает "Спорт-Экспресс". Он высказался о силе костанайской команды.

"Доволен, но есть над чем работать и в обороне, и в атаке. Разумеется, удовлетворен и результатом. При этом не надо думать, что нам противостоял слабый соперник. Просто мы были очень хорошо готовы и сумели воплотить в жизнь свои задумки. В "Тоболе" выделяется Тошич, которого мы хорошо помним по ЦСКА. Замечу, что четыре гола из пяти у нас забили игроки, которые появились в команде в этом году, уже при нашем тренерском штабе. Рад, что и они, и другие новые футболисты прижились в команде и сделали ее сильнее.

Сегодня утром у нас была тренировка, мы уже полностью сконцентрированы на "Словане", первый матч с которым проведем в следующую среду дома. Я пока не смотрел их вчерашний матч, но, естественно, у меня будет вся информация о сопернике. С их тренером Вайссом я знаком лично, но вот не помню, играла ли моя команда против его "Сатурна" в чемпионате России.

Против "Тобола" за нас болел полный стадион. Не сомневаюсь, что аншлаг будет и в следующую среду. Помимо болельщиков, надо обязательно поблагодарить тех людей, которые подготовили и уложили новый газон на нашем стадионе. Он очень хорошего качества, и мы в полной мере убедились в этом в матче против "Тобола", - сказал Черчесов.

Напомним, что в первом матче в Казахстане команды сыграли в нулевую ничью, а в ответном в Венгрии команда Черчесова разгромила "Тобол", который теперь продолжит выступление в Лиге конференций, со счетом 5:1.

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