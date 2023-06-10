Бывший одноклубник Роналду назвал Месси лучшим игроком среди победителей ЛЧ

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 20:21
©twitter.com/GarethBale11

Бывший футболист мадридского "Реала" и пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бэйл, назвал экс-форварда ПСЖ и "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом, который выигрывал самый престижный клубный турнир, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоит отметить, что валлиец завоевывал трофеи вместе с Криштиану Роналду, самым результативным бомбардиром в истории Лиги чемпионов.
 

"Лучший игрок, побеждавший в Лиге чемпионов? Лионель Месси", - приводит слова Бэйла Albiceleste Talk в Twitter.

Как отмечает "Чемпионат" 38-летний футболист Роналду 140 раз отличился в Лиге чемпионов 140 голов, что на 11 голов больше, чем у Месси. Однако оба игрока, скорее всего уже не обновят свои результаты в этом турнире - Роналду сейчас выступает за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, а Месси готовится подписать контракт с "Интер Майами" из США.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Метки:
Роналду Криштиану Реал Мадрид Бэйл Гарет Месси Лионель

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:21
Лига чемпионов
Бывший одноклубник Роналду назвал Месси лучшим игроком среди победителей ЛЧ
Сегодня , 18:48
Лига чемпионов
"Хочу это сделать". Эрлинг Холанд раскрыл мечту в Лиге чемпионов
Сегодня , 15:11
Лига чемпионов
Кака назвал фаворита финала ЛЧ "Манчестер Сити" - "Интер"
Сегодня , 10:50
Лига чемпионов
Гвардиола раскрыл секрет своего успеха перед финалом Лиги чемпионов
Сегодня , 08:16
Лига чемпионов
Прямая трансляция финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер"
Сегодня , 07:58
Лига чемпионов
"Интер" кое-что подготовил против Холанда - Индзаги о финале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
Сегодня , 07:35
Лига чемпионов
УЕФА решит судьбу "Ювентуса" после финала Лиги чемпионов
Вчера , 16:31
Лига чемпионов
Мы очень взволнованы - игрок "Манчестер Сити" о финале ЛЧ с "Интером"
Вчера , 15:16
Лига чемпионов
Звезды АПЛ, чемпион мира и экс-игроки "Реала". Топ-10 свободных агентов в мировом футболе
Вчера , 15:06
Лига чемпионов
Хави резко высказался об участии "Барселоны" в Лиге Европы
© 2008 - 2023 ТОО «EML»