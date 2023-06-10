Бывший одноклубник Роналду назвал Месси лучшим игроком среди победителей ЛЧ

Бывший футболист мадридского "Реала" и пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бэйл, назвал экс-форварда ПСЖ и "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом, который выигрывал самый престижный клубный турнир, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоит отметить, что валлиец завоевывал трофеи вместе с Криштиану Роналду, самым результативным бомбардиром в истории Лиги чемпионов.



"Лучший игрок, побеждавший в Лиге чемпионов? Лионель Месси", - приводит слова Бэйла Albiceleste Talk в Twitter.

Как отмечает "Чемпионат" 38-летний футболист Роналду 140 раз отличился в Лиге чемпионов 140 голов, что на 11 голов больше, чем у Месси. Однако оба игрока, скорее всего уже не обновят свои результаты в этом турнире - Роналду сейчас выступает за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, а Месси готовится подписать контракт с "Интер Майами" из США.

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