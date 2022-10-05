Быстрый гол и пенальти Салаха. "Ливерпуль" одержал вторую подряд победу в ЛЧ

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Сегодня 08:41
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"Ливерпуль" одержал победу над шотландским "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:0. 

Уже на седьмой минуте защитник хозяев Трент Александер-Арнольд со штрафного вывел свою команду вперед. А на 53-й закрепил успех форвард Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд и с шестью очками после трех матчей занимает второе место в турнирной таблице группы А. Лидирует же "Наполи", который со счетом 6:1 разгромил "Аякс". "Рейнджерс" занимает последнее место. 

В следующем матче Лиги чемпионов 12 октября "Ливерпуль" и шотландский клуб снова сыграют друг с другом. 

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Метки:
Ливерпуль Салах Мохамед Лига чемпионов

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