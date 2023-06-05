"Боюсь воров и убийц". Защитник "Интера" высказался о финале ЛЧ против "Манчестер Сити"

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Сегодня 21:59
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Защитник "Интера" Алессандро Бастони, высказал свои ожидания от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сойдется с "Манчестер Сити", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Стамбуле пройдет в ночь на 11 июня.

"Это будет сложная игра. Мы полны решимости и счастливы, что имеем возможность сыграть в таком матче. Я , но никак не парней своего возраста (игроков "Манчестер Сити". - Прим. Ред.) Нам нужно выйти на поле и сыграть так, как мы умеем. Это нормально, что "Сити" - фаворит. У нас нет ни капли страха.

"Манчестер Сити" – это не только Эрлинг Холанд. В их составе есть много футболистов, которые могут доставить нам неприятности. Я видел видео того, как против него играл Рюдигер. Постараемся взять этот пример. Но это матч не Холанда против "Интера". Это матч "Ман Сити" и "Интера". Мы постараемся их остановить.

С самого юного возраста мы все мечтали сыграть в подобном противостоянии. Не могу дождаться момента, когда я выйду на поле", – цитирует Бастони Football Italia.

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Метки:
Лига чемпионов Интер Манчестер Сити

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