УЕФА объявила о выплате компенсаций 19 618 болельщикам "Ливерпуля" за финал Лиги чемпионов 2022 года, проходивший в Париже против "Реала" (0:1), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт организации.

Начало матча было отложено на 36 минут из-за беспорядков на "Стад де Франс". УЕФА и министр внутренних дел Франции обвинили в этом фанатов "Ливерпуля", но клуб заступился за своих болельщиков. УЕФА пришлось заказать независимый отчет, который определил, что ответственность за беспорядки несет сама организация.

Сегодня, 7 марта, УЕФА объявила, что компенсацию получат болельщики "Ливерпуля", которые не смогли пройти на стадион до 21:00 по местному времени или вообще не смогли попасть на "Стад де Франс". Также право на компенсацию имеют фанаты "Реала" и нейтральные болельщики, которые испытали проблемы при входе на арену.

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