Болельщик мадридского "Реала" Алан Рейес отменил свадьбу ради посещения матча основного раунда Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", передает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Реала", хотя мадридцы уступали после первого тайма 0:2.

"Планировалось, что сегодня я женюсь, но покупая билет я не понял, что матч совпал с датой свадьбы.

Поэтому я сразу же сделал то, что сделал бы любой фанат "Реала": позвонил в церковь, отменил свадьбу, еду, музыку и дискотеку, чтобы увидеть мой клуб. В итоге я более чем доволен этим вечером.

Моя невеста со мной не разговаривала. Я тоже не буду ее умолять. Если она любит меня, то простит, потому что она всегда знала, что я с "Реалом" до самой смерти", – заявил Рейес.