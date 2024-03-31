"Без шансов". Гвардиола пожаловался перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на плотный график перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом", который состоится 9 апреля в Мадриде, передают Vesti.kz.

"Мы играем с "Астон Виллой" 3 апреля в 20:15, затем 6 апреля, в 12:30, матч против "Кристал Пэлас"! После этого мы отправимся в Мадрид во вторник.

У "Реала" есть девять дней на подготовку, девять дней!

Я бы хотел думать: о, дайте мне еще один день, потому что разница большая. Без шансов...", - приводит слова Гвардиолы Фабрицио Романо.